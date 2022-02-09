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Всемирный банк готовится выделить Украине до 350 млн долларов

Всемирный банк готовится выделить Украине до 350 млн долларов

Всемирный банк для поддержки текущих реформ готовится выделить Украине до 350 миллионов долларов. Решение могут принять до конца марта.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

Сообщается, что прошла встреча президента Всемирного банка Дэвида Малпасса с украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили огромные финансовые потери Украины в связи с эскалацией и ростом цен на энергоносители.

«Малпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит оперативное выделение бюджетной поддержки — для рассмотрения советом к концу марта — до 350 млн долларов для поддержки текущих реформ. За этим последует дальнейшая бюджетная поддержка и дополнительные реформы, в том числе в сфере энергетики и климата», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью британскому Reuters рассказал о перспективах получения специальных прав заимствований (СПЗ) от иностранных партнеров, выпущенных Международным валютным Фондом;
  • Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш кредитной 700 млн долларов. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время.
По материалам РБК-Украина
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