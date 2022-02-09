Всемирный банк готовится выделить Украине до 350 млн долларов

Всемирный банк для поддержки текущих реформ готовится выделить Украине до 350 миллионов долларов. Решение могут принять до конца марта.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

Сообщается, что прошла встреча президента Всемирного банка Дэвида Малпасса с украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили огромные финансовые потери Украины в связи с эскалацией и ростом цен на энергоносители.

«Малпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит оперативное выделение бюджетной поддержки — для рассмотрения советом к концу марта — до 350 млн долларов для поддержки текущих реформ. За этим последует дальнейшая бюджетная поддержка и дополнительные реформы, в том числе в сфере энергетики и климата», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

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