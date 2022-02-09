0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 728 0

Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев

Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев

Немецкая авиакомпания Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.

Как сообщает «Европейская правда», такие объяснения от авиаперевозчика получил специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев, о чем рассказал на своей Facebook-странице.

Макеев рассказал, что сегодня утром пассажиры Lufthansa, чьи рейсы были отменены, получили сообщение, в котором утверждается, что рейсы отменены из-за ситуации с коронавирусом.

«Из-за актуальной ситуации с коронавирусом мы должны были внести изменения в наши графики полетов, что напрямую повлияло на ваше бронирование», — говорилось в сообщении компании пассажирам.

За дальнейшей информацией в авиакомпании посоветовали звонить по горячему номеру в России, отметил Макеев.

«Оператор колцентра на вопрос о причинах отмены рейса ответила, как мне показалось, либо искренне, либо четко по инструкции: „Нам ничего не говорят“. Так ответственный бизнес не делает. Клиенты должны знать реальные причины. И держать клиентов за дураков — это серьезная угроза имиджа», — написал дипломат на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Многочисленные пассажиры получили сообщение об отмене рейсов.

Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.