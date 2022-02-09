Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев

Немецкая авиакомпания Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.
Как сообщает «Европейская правда», такие объяснения от авиаперевозчика получил специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев, о чем рассказал на своей Facebook-странице.
Макеев рассказал, что сегодня утром пассажиры Lufthansa, чьи рейсы были отменены, получили сообщение, в котором утверждается, что рейсы отменены из-за ситуации с коронавирусом.
«Из-за актуальной ситуации с коронавирусом мы должны были внести изменения в наши графики полетов, что напрямую повлияло на ваше бронирование», — говорилось в сообщении компании пассажирам.
За дальнейшей информацией в авиакомпании посоветовали звонить по горячему номеру в России, отметил Макеев.
«Оператор колцентра на вопрос о причинах отмены рейса ответила, как мне показалось, либо искренне, либо четко по инструкции: „Нам ничего не говорят“. Так ответственный бизнес не делает. Клиенты должны знать реальные причины. И держать клиентов за дураков — это серьезная угроза имиджа», — написал дипломат на своей Facebook-странице.
Как сообщалось, Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Многочисленные пассажиры получили сообщение об отмене рейсов.
Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.
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