0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 292 0

Межбанк: что происходило с курсом доллара

Межбанк: что происходило с курсом доллара

Ситуация на валютном рынке в пятницу была более спокойной, чем ожидалось. В первой половине дня клиенты спешили закрыть свои сделки по доллару в преддверии выходного понедельника в США (День президентов). Поэтому уже к обеду по Bloomberg было уже зарегистрировано сделок на сумму более $ 143 млн.

После обеда активность на межбанке стала стихать и к моменту перехода торгов по доллару на поставку валюты на условиях ТОМ на рынке в основном остались одни спекулянты. На небольших суммах они быстро растянули спред по курсу и котировки выросли.

Стартовал межбанк с уровня 28,32/28,34 гривен, что было изначально на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. И к концу сессии курс доллара вырос до 28,415/28,435 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,42 гривны за доллар.

Нацбанку не пришлось сегодня выходить на рынок. Спрос и предложение с небольшими ситуативными перекосами в целом всю активную фазу торгов были почти уравновешены.

К 11 часам котировки находились в пределах 28,345/28,365 гривен, а затем до 15 часов были в пределах узкого коридора 28,325−28,34/28,345−28,365 гривен. После 15 часов, на пустеющем рынке спекулянты подтянули курс до 28,365/28,385 гривен к 16:00 и до 28,415/28,435 к концу сессии.

Главные события 18 февраля на валютном рынке:

1). Курс доллара за день вырос на 9,5 копеек с утренних стартовых 28,32/28,34 гривны до 28,415/28,435 гривен к концу сессии.

2). Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

3). Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,344 гривны, а официальный курс на 21 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3428 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,34 / 28,36
евро — 32,19/ 32,21

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1339 / 1,1341

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.