Межбанк: что происходило с курсом доллара

Ситуация на валютном рынке в пятницу была более спокойной, чем ожидалось. В первой половине дня клиенты спешили закрыть свои сделки по доллару в преддверии выходного понедельника в США (День президентов). Поэтому уже к обеду по Bloomberg было уже зарегистрировано сделок на сумму более $ 143 млн.
После обеда активность на межбанке стала стихать и к моменту перехода торгов по доллару на поставку валюты на условиях ТОМ на рынке в основном остались одни спекулянты. На небольших суммах они быстро растянули спред по курсу и котировки выросли.
Стартовал межбанк с уровня 28,32/28,34 гривен, что было изначально на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. И к концу сессии курс доллара вырос до 28,415/28,435 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,42 гривны за доллар.
Нацбанку не пришлось сегодня выходить на рынок. Спрос и предложение с небольшими ситуативными перекосами в целом всю активную фазу торгов были почти уравновешены.
К 11 часам котировки находились в пределах 28,345/28,365 гривен, а затем до 15 часов были в пределах узкого коридора 28,325−28,34/28,345−28,365 гривен. После 15 часов, на пустеющем рынке спекулянты подтянули курс до 28,365/28,385 гривен к 16:00 и до 28,415/28,435 к концу сессии.
Главные события 18 февраля на валютном рынке:
1). Курс доллара за день вырос на 9,5 копеек с утренних стартовых 28,32/28,34 гривны до 28,415/28,435 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
3). Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,344 гривны, а официальный курс на 21 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3428 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,34 / 28,36
евро — 32,19/ 32,21
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1339 / 1,1341
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