Сразу 12 IT-компаний из Украины вошли в рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира — Finance.ua

Целая дюжина IT-компаний и международных представительств с большими офисами разработки в Украине вошли в список 100 лучших аутсорсеров мира. Это рекордный показатель для нашей страны за все время существования рейтинга.
Ежегодно список составляет профильная организация IAOP. Он отмечает лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг и консультантов и называется The Global Outsourcing.
В рейтинг The Global Outsourcing в этому году попали следующие компании, которые ведут свою деятельность непосредственно в Украине:
Eleks;
Infopulse;
Ciklum;
Sigma Software;
Intellias;
Computools;
Innovecs;
Intetics;
Miratech;
Softengi;
N-iX;
NIX.
К слову, рекордного количества представителей украинского аутсорса в рейтинге удалось достичь благодаря компаниям-первопроходцам Softengi и Comutools. Вместе с тем в этом году не попала в рейтинг компания Program-Ace, которая также ведет свою деятельность в Украине и считалась одной из лучших в прошлом году.
Добавим, что IAOP выбирает участников списка, опираясь на оценку по 4 критериям: