Еврокомиссия установит требование к минимальному уровню запасов газа, – Bloomberg — Finance.ua
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Еврокомиссия установит требование к минимальному уровню запасов газа, – Bloomberg

Сегодня 09:46Энергетика
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Европейская комиссия планирует установить юридическое обязательство для стран-членов ЕС обеспечивать минимальный уровень запасов газа в подземных хранилищах до 30 сентября каждого года.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.
В составе плана действий по обеспечению «более доступной, безопасной и устойчивой энергии», который будет представлен в следующем месяце, ЕК может предложить стимулы и обязательства для обеспечения достаточных запасов газа.
Европейские чиновники планируют сформировать стратегические запасы природного газа, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме после того, как ограниченные запасы топлива привели к рекордным ценам на энергоносители, что стало шоком для экономики блока, отмечает Bloomberg. При этом цены на газ останутся высокими еще как минимум в 2023 году, отмечается в публикации.
«В условиях нынешнего кризиса роль хранилищ газа стала особенно важной. Однако хранилище может выполнять свою защитную роль лишь тогда, когда оно заполнено до соответствующего уровня перед отопительным сезоном, даже в неблагоприятных рыночных условиях и независимо от формы собственности», — говорится в проекте документа.
ЕК также планирует призвать правительства стран-участниц установить уровни запасов для компаний-владельцев ПХГ и обеспечить достаточность национальных или региональных мощностей в начале каждого отопительного сезона. Государства-члены могут предложить помощь, чтобы стимулировать поставщиков обеспечивать достаточные запасы газа.
План действий также может включать обязательство начать пилотный проект, чтобы помочь государствам-членам и операторам совместно закупать газ в этом году до минимально необходимого уровня запасов.
Отметим, что после затяжной и суровой зимы 2020−2021 годов газовые хранилища Европы были опустошены, однако высокие цены на газ летом 2021 года не создавали для газовиков стимулов накапливать газ в ПХГ. В итоге к целевой дате — 30 сентября 2021 года ЕС подошел с уровнем запасов в хранилищах в 74,62%, что на 15 процентных пунктов ниже среднего уровня на эту дату за предыдущие пять лет (89,64%). Ожидается, что по итогам отопительного сезона 2021−2022 годов уровень запасов в ПХГ Европы снизится до минимума, что создаст еще большую потребность в газе для закачки.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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