Oppo выпустит флагман Find X5 Pro в специальной версии

Смартфон Oppo Find X5 Pro, официальная презентация которого состоится 24 февраля, станет первым аппаратом на платформе MediaTek Dimensity 9000. Этот процессор был представлен ещё в ноябре прошлого года, но до коммерческих устройств он пока не добрался.

Ранее сообщалось, что модель Find X5 Pro будет нести на борту премиальный процессор Qualcomm — изделие Snapdragon 8 Gen 1. Новые тизеры говорят о том, что смартфон также дебютирует в модификации Dimensity Edition с чипом Dimensity 9000. Таким образом, аппарат будет доступен в вариантах с флагманским мобильным процессором от двух конкурирующих разработчиков.

Решение Dimensity 9000 объединяет восемь ядер: одно высокопроизводительное Cortex-X2 с частотой 3,05 ГГц, три Cortex-A710 с частотой до 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Процессор наделён акселератором Arm Mali-G710 и модемом 5G.



Источник изображений: Oppo

Поначалу модель Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition выйдет на рынке Китая, а затем доберётся и до других регионов.

Аппарат, как ожидается, получит 6,7-дюймовый дисплей AMOLED LTPO 2.0 формата Quad HD+ с разрешением 1440 × 3216 точек, 32-Мп фронтальную камеру и тройную тыльную камеру в конфигурации 50 + 50 + 13 млн пикселей.