Минфин дополнительно выделит на нужды ВСУ около 22 миллиардов

На нужды обороны страны Министерство финансов дополнительно выделит из бюджета около 22 млрд грн. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в бюджетном комитете, после чего будет проголосован парламентом.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Во исполнение указа Президента, сейчас будет существенно увеличено денежное обеспечение военнослужащих, об этом заявил в своем докладе премьер-министр, министр обороны. На 30%… Сейчас законопроекты в бюджетном комитете дорабатываются. Ориентировочно это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 млрд грн. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и другие нужды Министерства обороны, на закупку необходимого оборудования еще до 2 млрд. То есть эти средства сейчас есть, мы обсуждаем в бюджетном комитете, когда эти законопроекты можно будет проголосовать», – сообщил Марченко.

На 2022 год запланирован рекордный объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП. В частности, существенно увеличено финансирование программ развития вооружения и военной техники, денежного обеспечения военнослужащих, строительства жилья для военных.