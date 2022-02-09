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Минфин дополнительно выделит на нужды ВСУ около 22 миллиардов

Минфин дополнительно выделит на нужды ВСУ около 22 миллиардов

На нужды обороны страны Министерство финансов дополнительно выделит из бюджета около 22 млрд грн. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в бюджетном комитете, после чего будет проголосован парламентом.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Во исполнение указа Президента, сейчас будет существенно увеличено денежное обеспечение военнослужащих, об этом заявил в своем докладе премьер-министр, министр обороны. На 30%… Сейчас законопроекты в бюджетном комитете дорабатываются. Ориентировочно это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 млрд грн. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и другие нужды Министерства обороны, на закупку необходимого оборудования еще до 2 млрд. То есть эти средства сейчас есть, мы обсуждаем в бюджетном комитете, когда эти законопроекты можно будет проголосовать», – сообщил Марченко.

На 2022 год запланирован рекордный объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП. В частности, существенно увеличено финансирование программ развития вооружения и военной техники, денежного обеспечения военнослужащих, строительства жилья для военных.

По материалам Укринформ
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