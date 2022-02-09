ФБР создает подразделение контроля за оборотом криптовалюты

ФБР запускает подразделение для анализа блокчейна и контроля над виртуальными активами и их возможной конфискацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя генерального прокурора США Лизы Монако.

Кроме этого, Минюст США привлек «опытного прокурора» по компьютерным преступлениям, который возглавит новую группу по вопросам защиты криптовалют.

Отмечается, что о создании подразделения ФБР по виртуальным активам объявили после того, как Минюст выдвинул паре из Нью-Йорка обвинение в отмывании криптовалюты на сумму свыше 4,5 миллиарда долларов, которые были украдены в 2016 году во время взлома биржи Bitfinex.

«Регуляторы США под руководством президента Джо Байдена усилили свой анализ криптоиндустрии после серии громких кибератак в прошлом году на самую большую сеть топливных трубопроводов США и крупнейшего в мире поставщика говядины. Группы хакеров часто требуют плату в Bitcoin», — напоминает агентство.

Reuters добавляет, что в некоторых из этих случаев ФБР удалось отследить и вернуть часть выкупа.

Команду по контролю за криптовалютами возглавит прокурор Юн Янг Чой.