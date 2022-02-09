Нерезиденты только в январе продали украинских ОВГЗ на 14 млрд грн — Марченко

Геополитическая напряженность привела к падению котировок еврооблигаций Украины на внешних рынках и к уменьшению портфеля нерезидентов в украинские ОВГЗ на 14 млрд грн только в январе.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил сегодня во время выступления в Верховной Раде.
«Геополитическая напряженность вокруг эскалации на границах повлияла на восприятие инвесторами суверенного долга Украины. Это привело к ухудшению котировок еврооблигаций Украины на внешних рынках и к уменьшению портфеля нерезидентов в украинские ОВГЗ на около 14 млрд грн. Это в течение всего января месяца. В то время как в течение 2021 года мы наблюдали вхождение нерезидентов в наши ОВГЗ на сумму 7,4 млрд грн», — сказал он.
Марченко добавил, что в результате доля ОВГЗ, которой владеют иностранные инвесторы, сократилась с 10% до 8%, а премия за риск по суверенным облигациям Украины превысила порог в 1000 базисных пунктов.
“Выпуск внутренних облигаций продемонстрировал значительное снижение спроса, что привело к тому, что в январе было продано лишь 6,8 млрд грн, что в 5 раз меньше по сравнению с предыдущими месяцами. Для сравнения в аналогичный период января 2021 года эта сумма составила более 36 млрд грн», — отметил министр финансов.
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