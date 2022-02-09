Премьер сообщил, хватит ли денег на зарплаты и пенсии

Нацбанк располагает достаточными резервами для стабильного курса гривны, а у Кабинета министров достаточно средств для финансирования всех запланированных расходов, среди которых повышение зарплат и пенсий.
Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«У Национального банка имеется достаточное количество резервов, чтобы курс был стабилен. Бюджет в январе был перевыполнен более чем на 10 млрд грн, на счетах правительства достаточное количество средств, чтобы профинансировать все расходы, в частности, все запланированные повышения зарплат и пенсий для украинцев», — сказал он.
«Информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой», — подчеркнул чиновник.
По словам Шмыгаля, Кабмин оперативно принял решение о выделении средств для обеспечения бесперебойности авиасообщения с Украиной.
«Нам также удалось обеспечить прохождение торговых судов в украинские порты, чтобы украинские экспортеры продолжали работать», — отметил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что Украина ежедневно общается с международными партнерами, чтобы сформировать дополнительный пакет поддержки для нашего государства.
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