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Премьер сообщил, хватит ли денег на зарплаты и пенсии

Премьер сообщил, хватит ли денег на зарплаты и пенсии

Нацбанк располагает достаточными резервами для стабильного курса гривны, а у Кабинета министров достаточно средств для финансирования всех запланированных расходов, среди которых повышение зарплат и пенсий.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«У Национального банка имеется достаточное количество резервов, чтобы курс был стабилен. Бюджет в январе был перевыполнен более чем на 10 млрд грн, на счетах правительства достаточное количество средств, чтобы профинансировать все расходы, в частности, все запланированные повышения зарплат и пенсий для украинцев», — сказал он.

«Информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой», — подчеркнул чиновник.

По словам Шмыгаля, Кабмин оперативно принял решение о выделении средств для обеспечения бесперебойности авиасообщения с Украиной.

«Нам также удалось обеспечить прохождение торговых судов в украинские порты, чтобы украинские экспортеры продолжали работать», — отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что Украина ежедневно общается с международными партнерами, чтобы сформировать дополнительный пакет поддержки для нашего государства.

Справка Finance.ua:

  • KSE Institute сформировал прогноз трех сценариев развития украинской экономики в течение 2022 года. При негативном экономическом сценарии цены на импортируемый газ останутся высокими, цены на экспорт упадут на 15−20%, а инфляция в Украине за год составит 11%;
  • резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке в начале 2022 года невозможно было предсказать. Но Украина живет в такой ситуации с 2014 года и получше подготовилась к подобному сценарию.

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По материалам Finance.UA
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