0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

УЗ запустила модернизированную электричку из Харькова в Донецкую область

УЗ запустила модернизированную электричку из Харькова в Донецкую область

АО “Укрзализныця” 18 февраля 2022 года презентовало создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове, который полностью обслуживается модернизированными на собственных мощностях Укрзализныци поездами.

Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

В рамках презентации был отправлен в первый рейс инклюзивный электропоезд по маршруту Харьков — Бахмут — Харьков.

На пути следования он будет проходить 19 станций, среди которых Изюм, Святогорск, Лиман, Северск и другие. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника, и отправляться из Харькова в 09:22, прибытие в Бахмут в 13:57. Из Бахмута поезд будет отправляться в 14:45, прибывать в Харьков в 19:25.

В рамках кластера также курсируют электропоезда по маршрутам Константиновка — Харьков, Харьков — Краматорск и Харьков — Славянск.

«Недавно мы запустили «Слобожанский экспресс», который курсирует из Харькова в Попасную и из Харькова до Ворожбы и обеспечивает удобное сообщение жителям трех областей. Создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины, в частности запуск обновленного электропоезда по маршруту Харьков — Бахмут, — это очередной важный шаг к улучшению железнодорожного сообщения в этом регионе», — прокомментировал председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

На маршруте Харьков-Бахмут-Харьков будет курсировать электропоезд, который только что прошел модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе. В его составе 10 вагонов, в которых установлены кресла с улучшенными эргономическими свойствами, смонтировано современное освещение, системы звукового и визуального оповещения пассажиров. Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев населения и имеет места для размещения велосипедов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.