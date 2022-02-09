УЗ запустила модернизированную электричку из Харькова в Донецкую область

АО “Укрзализныця” 18 февраля 2022 года презентовало создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове, который полностью обслуживается модернизированными на собственных мощностях Укрзализныци поездами.

Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

В рамках презентации был отправлен в первый рейс инклюзивный электропоезд по маршруту Харьков — Бахмут — Харьков.

На пути следования он будет проходить 19 станций, среди которых Изюм, Святогорск, Лиман, Северск и другие. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника, и отправляться из Харькова в 09:22, прибытие в Бахмут в 13:57. Из Бахмута поезд будет отправляться в 14:45, прибывать в Харьков в 19:25.

В рамках кластера также курсируют электропоезда по маршрутам Константиновка — Харьков, Харьков — Краматорск и Харьков — Славянск.

«Недавно мы запустили «Слобожанский экспресс», который курсирует из Харькова в Попасную и из Харькова до Ворожбы и обеспечивает удобное сообщение жителям трех областей. Создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины, в частности запуск обновленного электропоезда по маршруту Харьков — Бахмут, — это очередной важный шаг к улучшению железнодорожного сообщения в этом регионе», — прокомментировал председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

На маршруте Харьков-Бахмут-Харьков будет курсировать электропоезд, который только что прошел модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе. В его составе 10 вагонов, в которых установлены кресла с улучшенными эргономическими свойствами, смонтировано современное освещение, системы звукового и визуального оповещения пассажиров. Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев населения и имеет места для размещения велосипедов.