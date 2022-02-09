Премьер: Украина технически готова к синхронизации с ENTSO-E

Энергетическая система Украины технически готова к синхронизации с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E в 2023 году.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Технически мы почти на 100% готовы к тому, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической системе Европы», — сказал Шмыгаль.

По словам представителя правительства, даты прохождения энергосистемой Украины изолированного режима в феврале могут быть скорректированы, однако планы такого тестирования остаются в силе.

Он заметил, что по оценке экспертов Всемирного банка, синхронизация принесет Украине 1,5 млрд долларов дополнительных доходов ежегодно.

Кроме того, присоединение к энергосистеме Европы позволит демонополизировать энергорынок, обеспечить модернизацию, декарбонизацию, обеспечит энергетическую независимость.