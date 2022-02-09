0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Шмыгаль: Украина к 2030 году полностью перейдет на газ собственной добычи

Шмыгаль: Украина к 2030 году полностью перейдет на газ собственной добычи

В национальной экономической стратегии до 2030 года закреплена цель – обеспечить 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на пути к достижению этой цели уже заключено 11 соглашений о разделе продукции в сфере добычи газа, а это свыше 13 млрд грн инвестиций в развитие и начальную инфраструктуру.

Глава правительства рассказал, что планируются сейсмические исследования на 57 опытных скважинах.

“На нескольких участках такая разведка уже началась и продолжается. Во второй половине 2022 года начнется бурение первых промышленных скважин”, – уточнил Шмыгаль.

Ранее премьер Денис Шмыгаль говорил, что в 2022 году Украина увеличит добычу газа, а также позаботится об альтернативных источниках поставок на случай прекращения транзита из РФ.

По его словам, в апреле начнется регулярный цикл закачки природного газа в подземные хранилища, чтобы войти в следующий отопительный сезон минимум с 20 млрд кубометров газа.

По материалам ICTV
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.