Шмыгаль: Украина к 2030 году полностью перейдет на газ собственной добычи

В национальной экономической стратегии до 2030 года закреплена цель – обеспечить 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, на пути к достижению этой цели уже заключено 11 соглашений о разделе продукции в сфере добычи газа, а это свыше 13 млрд грн инвестиций в развитие и начальную инфраструктуру.
Глава правительства рассказал, что планируются сейсмические исследования на 57 опытных скважинах.
“На нескольких участках такая разведка уже началась и продолжается. Во второй половине 2022 года начнется бурение первых промышленных скважин”, – уточнил Шмыгаль.
Ранее премьер Денис Шмыгаль говорил, что в 2022 году Украина увеличит добычу газа, а также позаботится об альтернативных источниках поставок на случай прекращения транзита из РФ.
По его словам, в апреле начнется регулярный цикл закачки природного газа в подземные хранилища, чтобы войти в следующий отопительный сезон минимум с 20 млрд кубометров газа.
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