Microsoft обяжет иметь учетную запись для настройки Windows 11 Pro

Компания Microsoft приступила к тестированию новых функций для операционной системы Windows 11. Впрочем, для их настройки потребуется учетная запись.
Компания обновила работу Диспетчера задач, вернула некоторые возможности с прошлой операционной системы, улучшила режим «Не беспокоить», добавила новые жесты сенсорного экрана и много чего другого.
Одно из изменений все же немного расстроило фанатов продукции. Теперь Windows 11 будет требовать учетную запись. Microsoft решили отказаться от возможности создания локального профиля. Для настройки основных функций операционной системы так же понадобиться учетная запись.
Обновление не затронет тех, кто уже успел настроить Windows или же тех, кто использует «имя пользователя» и «пароль» для входа в систему.
Впрочем, когда именно Microsoft выпустят обновление для широкой публики — неизвестно, однако компания обещает постоянно вносить изменения в операционную систему.
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