«Нафтогаз» импортировал уже 176 млн куб. м газа и импортирует еще 1,1 млрд куб. м до мая - премьер — Finance.ua
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«Нафтогаз» импортировал уже 176 млн куб. м газа и импортирует еще 1,1 млрд куб. м до мая - премьер

18.02.2022, 19:12Энергетика
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НАК «Нафтогаз Украины» с начала 2022 года уже импортировала 176 млн куб. м природного газа, а до мая завезет в страну еще 1,1 млрд куб. м.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«В течение января-февраля 2022 года „Нафтогаз“ импортировал 176 млн куб. м природного газа. Кроме того, сейчас законтрактовано 300 млн куб. м с поставкой в феврале и марте. Еще 600 млн куб. м газа группа планирует импортировать в апреле», — сказал он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
«В целом ожидается, что группа „Нафтогаз“ импортирует 1,1 млрд куб. м газа с поставкой до конца апреля этого года», — резюмировал Шмыгаль.
Кроме того, по словам премьера, другие участники рынка с начала текущего года импортировали в Украину еще 156 млн куб. м газа.
Как сообщалось, импорт природного газа в Украину из ЕС в январе 2022 года сократился в 9,8 раза (на 394 млн. куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 44,8 млн. куб. м.
Импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом — до 2,56 млрд куб. м.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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