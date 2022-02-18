«Нафтогаз» импортировал уже 176 млн куб. м газа и импортирует еще 1,1 млрд куб. м до мая - премьер — Finance.ua

«Нафтогаз» импортировал уже 176 млн куб. м газа и импортирует еще 1,1 млрд куб. м до мая - премьер

НАК «Нафтогаз Украины» с начала 2022 года уже импортировала 176 млн куб. м природного газа, а до мая завезет в страну еще 1,1 млрд куб. м.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В течение января-февраля 2022 года „Нафтогаз“ импортировал 176 млн куб. м природного газа. Кроме того, сейчас законтрактовано 300 млн куб. м с поставкой в феврале и марте. Еще 600 млн куб. м газа группа планирует импортировать в апреле», — сказал он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

«В целом ожидается, что группа „Нафтогаз“ импортирует 1,1 млрд куб. м газа с поставкой до конца апреля этого года», — резюмировал Шмыгаль.

Кроме того, по словам премьера, другие участники рынка с начала текущего года импортировали в Украину еще 156 млн куб. м газа.

Как сообщалось, импорт природного газа в Украину из ЕС в январе 2022 года сократился в 9,8 раза (на 394 млн. куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 44,8 млн. куб. м.

Импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом — до 2,56 млрд куб. м.

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