Как возрастут зарплаты военных в 2022 году (инфографика)

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского в марте этого года вырастет денежное обеспечение военнослужащих. Отметим, что это повышение произойдет с учетом уже ранее принятого решения повысить выплаты на 10% с 1 февраля.

С 1 марта произойдет следующее повышение:

Вооруженные силы Украины – повышение на 30%.

Нацгвардия и Госпогранслужба – доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года.

В 2023 году предусмотрены еще более высокие выплаты, таким образом, военные могут получать минимум 14 352 гривны зарплаты. В течение 2023 года увеличится также денежное обеспечение всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Речь идет о 20 100 гривнах, так как в декабре 2022 года произойдет повышение минимальной зарплаты.

Зарплата для военных-контрактников. Размер единовременной денежной выплаты для военнослужащих, которые впервые заключили контракт с ВСУ, пересматривается ежегодно. Она тоже привязана к прожиточному минимуму и минимальной зарплате.

С 1 января 2022 года единовременная денежная выплата военнослужащим составляет:

19 144 гривны – лицам рядового состава,

21 537 гривен – лицам сержантского и старшинского состава,

23 930 гривен – лицам офицерского состава.

Также единовременная выплата назначается военным-контрактникам, которые принимаются:

на должность рядового состава сроком на три года,

на должность сержантского и старшинского состава сроком от трех лет,

на должность офицерского состава на срок от одного года,

на должность сержантского и старшинского состава сроком от пяти лет.

Вышеупомянутую единовременную выплату также получают и лица офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по госзаказу), при условии начала выполнения обязанностей по данным должностям.

Выплата за участие в военных сборах. Резервисты и военнослужащие получают специальные выплаты в случае призыва на военные сборы. В частности резервистам ВСУ выплачивают суточные, денежную выплату, единовременное денежное поощрение и средний заработок тем, кто работает, или прожиточный минимум безработным.

Размер денежной выплаты за участие в сборах. На размер денежной выплаты резервистов и военнослужащих влияют два фактора – уровень прожиточного минимума по состоянию на 1 января (2 393 гривны) и военное задание. Коэффициент, который будут отчислять от прожиточного минимума, регулируется постановлением Кабмина. Поэтому выплаты будут варьироваться от 3 590 до 4 786 гривен.