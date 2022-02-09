Как возрастут зарплаты военных в 2022 году (инфографика)

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского в марте этого года вырастет денежное обеспечение военнослужащих. Отметим, что это повышение произойдет с учетом уже ранее принятого решения повысить выплаты на 10% с 1 февраля.
С 1 марта произойдет следующее повышение:
В 2023 году предусмотрены еще более высокие выплаты, таким образом, военные могут получать минимум 14 352 гривны зарплаты. В течение 2023 года увеличится также денежное обеспечение всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Речь идет о 20 100 гривнах, так как в декабре 2022 года произойдет повышение минимальной зарплаты.
Зарплата для военных-контрактников. Размер единовременной денежной выплаты для военнослужащих, которые впервые заключили контракт с ВСУ, пересматривается ежегодно. Она тоже привязана к прожиточному минимуму и минимальной зарплате.
С 1 января 2022 года единовременная денежная выплата военнослужащим составляет:
Также единовременная выплата назначается военным-контрактникам, которые принимаются:
Вышеупомянутую единовременную выплату также получают и лица офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по госзаказу), при условии начала выполнения обязанностей по данным должностям.
Выплата за участие в военных сборах. Резервисты и военнослужащие получают специальные выплаты в случае призыва на военные сборы. В частности резервистам ВСУ выплачивают суточные, денежную выплату, единовременное денежное поощрение и средний заработок тем, кто работает, или прожиточный минимум безработным.
Размер денежной выплаты за участие в сборах. На размер денежной выплаты резервистов и военнослужащих влияют два фактора – уровень прожиточного минимума по состоянию на 1 января (2 393 гривны) и военное задание. Коэффициент, который будут отчислять от прожиточного минимума, регулируется постановлением Кабмина. Поэтому выплаты будут варьироваться от 3 590 до 4 786 гривен.
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