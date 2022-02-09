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Wizz Air отложил даты старта и возобновления полетов из Украины

Wizz Air отложил даты старта и возобновления полетов из Украины

Лоукостер Wizz Air перенес даты старта и возобновления 16 рейсов из Украины, а именно: из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о новых датах возобновления рейсов.

Как отмечает Lowcostavia.com.ua, дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту перенесена с марта на май-октябрь, возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель, наоборот, перенесли на ранее.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле. Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Даты возобновления или начала выполнения рейсов Wizz Air:

  • Киев – Зальцбург – с 3 октября;
  • Киев – Болонья – с 3 октября;
  • Киев – Катанья – с 5 мая;
  • Киев – Неаполь – с 3 мая;
  • Киев – Порту – с 22 сентября;
  • Киев – Базель – с 6 июля;
  • Львов – Милан (Мальпенса) – с 29 марта;
  • Львов – Неаполь – с 27 марта;
  • Львов – Вильнюс – с 10 апреля;
  • Харьков – Вена – с 6 апреля;
  • Харьков – Таллинн – отменен с 18 февраля по 26 марта;
  • Харьков – Пардубицы – с 22 сентября;
  • Одесса – Афины – с 20 сентября;
  • Одесса – Венеция (Тревизо) – с 12 апреля;
  • Одесса – Рим (Фьюмичино) – с 11 апреля;
  • Одесса – Братислава – с 21 июня.

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По материалам Finance.UA
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