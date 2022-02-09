Wizz Air отложил даты старта и возобновления полетов из Украины

Лоукостер Wizz Air перенес даты старта и возобновления 16 рейсов из Украины, а именно: из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о новых датах возобновления рейсов.
Как отмечает Lowcostavia.com.ua, дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту перенесена с марта на май-октябрь, возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель, наоборот, перенесли на ранее.
Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле. Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.
Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.
Даты возобновления или начала выполнения рейсов Wizz Air:
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