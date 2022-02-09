Рейтинг лучших вузов Украины: кто в десятке лидеров (инфографика)

Накануне Webometrics Ranking of World’s Universities обнародовал рейтинг университетов мира, куда включили более 30 тысяч высших учебных заведений, среди которых 313 украинских.

Исследователи публикуют данные, начиная с 2004 года, два раза в год. Так, лидером рейтинга лучших вузов в Украине был признан Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Второе место досталось Киевскому политехническому институту имени Игоря Сикорского, а на почетной третьей позиции расположился Сумской государственный университет.



Webometrics Ranking of World Universities — это одна из наиболее популярных систем рейтинга мировых высших учебных заведений, которая основана на комбинированном показателе, что учитывает объем веб-содержимого и видимое влияние публикаций по числу внешних цитат. Список лучших обнародуется испанской группой экспертов Национального исследовательского совета (CSIC). Главная цель рейтинга Webometrics – способствовать и стимулировать академическое присутствие в Сети, а также содействовать передаче научных и культурных наработок университетов мировому сообществу. По мнению создателей рейтинга, присутствие в интернете — ключевой фактор для высшего учебного заведения.