Apple научит Face ID распознавать лица в масках — Finance.ua
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Apple научит Face ID распознавать лица в масках

Вчера 22:53Технологии&Авто
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Пользователи iPhone и iPad смогут разблокировать свои устройства с помощью функции распознавания лиц Face ID, даже находясь в защитных масках, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Эта функция войдет в новое обновление операционной системы iOS, которое Apple Inc. (SPB: AAPL) выпустит в первой половине марта, говорят источники.
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Функция разблокировки устройств Face ID была представлена в 2017 году вместе с презентацией iPhone X. Но во время пандемии коронавируса пользователи жаловались, что им приходится снимать защитные маски, нарушая антиковидные правила, чтобы система распознавания лиц опознала их.
Источники сообщают, что в начале марта Apple также может представить новую бюджетную модель смартфона и обновленную версию планшета iPad.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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