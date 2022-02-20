Apple научит Face ID распознавать лица в масках — Finance.ua

Apple научит Face ID распознавать лица в масках

Пользователи iPhone и iPad смогут разблокировать свои устройства с помощью функции распознавания лиц Face ID, даже находясь в защитных масках, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Эта функция войдет в новое обновление операционной системы iOS, которое Apple Inc. ( SPB : AAPL ) выпустит в первой половине марта, говорят источники.

Функция разблокировки устройств Face ID была представлена в 2017 году вместе с презентацией iPhone X. Но во время пандемии коронавируса пользователи жаловались, что им приходится снимать защитные маски, нарушая антиковидные правила, чтобы система распознавания лиц опознала их.

Источники сообщают, что в начале марта Apple также может представить новую бюджетную модель смартфона и обновленную версию планшета iPad.

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