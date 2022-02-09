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ПУМБ помогает развитию талантливой IT-молодежи Украины

15 февраля, на территории инновационного парка UNIT.City, состоялся 5-часовой айдиатон в рамках программы развития стартапов с AI/ML решениями Challenger AI. Партнерами Сhallenger AI | Ideathon 2 стали Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) и IT-компания SoftServe.

Андрей Бегунов, директор департамента IT банка ПУМБ: «ПУМБ трансформируется, мы активно внедряем Agile в банке, развиваем креативность и инновационность. Поэтому радостно поддержали ивент, цель которого – развитие ИТ-культуры молодежи Украины».

Вовремя инвента 40 участников в составе 8 команд на реальных задачах от ПУМБ и SoftServe работали над внедрением AI/ML решений для улучшения обслуживания клиентов и повышением эффективности банка и компаний в ритейл-сфере.

Решения участников со стороны ПУМБ оценивали эксперты банка: Сергей Караулов, директор департамента управления ценностью клиентов и Дмитрий Бровчук, директор департамента данных и аналитики. Кейс от ПУМБ представил Виталий Шаблиенко, начальник управления микробизнесом.

Дмитрий Бровчук уверен, что идеи молодежи можно реализовать и получить ценность для бизнеса: «ПУМБ уже несколько лет активно использует AI/ML решения в разных направлениях банковской сферы и видит, что будущее банковской сферы неразрывно связано с использованием ML и привлечением молодых и талантливых специалистов. В прошлом году ПУМБ запустил Академию аналитики, а в этом году сотрудничаем с акселератором Сhallenger AI. Поддержка ивента, развивающего технологические навыки и предпринимательский талант IT-молодежи – интересный и полезный опыт для банка».

По результатам айдиатона, команды «Human in the bank» и «Utrigg» получили сертификаты на менторские часы с экспертами ПУМБ, а менторские часы от компании SoftServe получили команды «Utrigg» и «Happy Routing». Билет на преакселерационную программу Challenger AI получили команды «Utrigg» и «Happy Routing».

«В фокусе программы стартапы, которые уже используют или планируют использовать AI/ML-технологии. Мы благодарны нашим Unicorn-партнерам, ведущим украинским компаниям, за их вклад в международную программу Challenger AI, развитие AI/ML технологий и украинской стартап-экосистемы», – прокомментировал Юрий-Владимир Блавт, соучредитель Challenger accelerator.

Challenger AI – это международная акселерационная программа для стартапов с AI/ML решениями. 10 отобранных стартапов пройдут 3-х месячную гибридную (online/offline) программу, получат доступ к воркшопам от международных и локальных тренеров, менторскую поддержку от бизнеса и AI/ML экспертов, знакомства с инвесторами и представителями корпораций. Challenger AI был организован компаниями CIVITTA и Radar Tech. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Эстонии, за счет средств, направленных на гуманитарную помощь и развитие сотрудничества, а также компаний МХП, ПУМБ, SoftServe, Fishka и фонда Western NIS Enterprise Fund.

По материалам ПУМБ
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