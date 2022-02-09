На борьбу с COVID-19 государство израсходовало 130 миллиардов

С начала пандемии для борьбы с COVID-19 государство израсходовало 130 млрд грн.
Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко.
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“В последние годы был беспрецедентный вызов борьбы с Covid-19. С которой мы успешно справляемся. С начала пандемии государство уже потратило на эту цель 130 млрд грн”, – сказал Марченко.
Он отметил, что только в этом году на поддержку медицинской отрасли запланировано 233 млрд грн.
На борьбу с COVID-19 в 2021 году из госбюджета израсходовано 46,4 млрд грн.
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