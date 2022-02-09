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Intel назвала план на ближайшие годы по выпуску процессоров

Intel назвала план на ближайшие годы по выпуску процессоров

Компания Intel провела ежегодное собрание акционеров относительно своей дорожной карты на следующие пару лет. Компания готовится к выходу новых поколений процессоров.

Об этом сообщает пресс-служба Intel.

Клиентские процессоры Intel приносят до половины ее выручки. Компания уже подготовила план выхода новых поколений схем.

Вторая половина 2022 года:

Intel начнет поставки процессоров Raptor Lake. Они имеют идентичную гибридную архитектуру, как у Alder Lake и будут производиться по процессу Intel 7. В то же время Raptor Lake имеет 24 ядра и 32 поддерживаемых потоков. Компания обещает производительность и возможность разгона.

2023 год:

Intel начнет выпуск процессоров с кодовым именем Meteor Lake, которые изготовлены с применением процессора Intel 4, что обеспечивает 20% рост производительности по сравнению с Intel 7. Также схема будет обустроена четырьмя полупроводниковыми кристаллами – CPU, GPU, SoC и IO, которые обеспечат ее быстродействием уровня дискретных видеокарт.

2024 год:

Компания готовит процессор Arrow Lake, который будет иметь тайловую конструкцию. Составные части схемы будут производиться по техпроцессу Intel 20A.

Также Intel заикнулась и о потребительском процессоре Lunar Lake, однако подробности о нем так и не были раскрыты.

По материалам РБК-Украина
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