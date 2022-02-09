Intel назвала план на ближайшие годы по выпуску процессоров

Компания Intel провела ежегодное собрание акционеров относительно своей дорожной карты на следующие пару лет. Компания готовится к выходу новых поколений процессоров.
Об этом сообщает пресс-служба Intel.
Клиентские процессоры Intel приносят до половины ее выручки. Компания уже подготовила план выхода новых поколений схем.
Вторая половина 2022 года:
Intel начнет поставки процессоров Raptor Lake. Они имеют идентичную гибридную архитектуру, как у Alder Lake и будут производиться по процессу Intel 7. В то же время Raptor Lake имеет 24 ядра и 32 поддерживаемых потоков. Компания обещает производительность и возможность разгона.
2023 год:
Intel начнет выпуск процессоров с кодовым именем Meteor Lake, которые изготовлены с применением процессора Intel 4, что обеспечивает 20% рост производительности по сравнению с Intel 7. Также схема будет обустроена четырьмя полупроводниковыми кристаллами – CPU, GPU, SoC и IO, которые обеспечат ее быстродействием уровня дискретных видеокарт.
2024 год:
Компания готовит процессор Arrow Lake, который будет иметь тайловую конструкцию. Составные части схемы будут производиться по техпроцессу Intel 20A.
Также Intel заикнулась и о потребительском процессоре Lunar Lake, однако подробности о нем так и не были раскрыты.
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