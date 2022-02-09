Как устанавливается размер компенсаций выплат за период пребывания в командировке

Министерство экономики Украины разъяснило размер компенсаций выплат за период нахождения в командировке, пишет sud.ua.

Вопросы, связанные со служебными командировками, урегулированы статьей 121 Кодекса законов о труде Украины.

Работникам, которые направляются в командировку, выплачиваются: суточные за время пребывания в командировке, стоимость проезда к месту назначения и обратно и расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством.

Согласно подпункту 170.9.1 Налогового кодекса Украины, суммы и состав расходов на командировку государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся за счет бюджетных средств, определяются Кабинетом Министров Украины.

На выполнение этой нормы Кабинетом Министров Украины принято постановление от 2 февраля 2011 года № 98 «О суммах и составе расходов на командировку государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств» (далее — Постановление № 98). Приложением 1 к Постановлению № 98 суточные для командировок в пределах Украины установлены в размере 300 гривен.

Действие Постановления № 98 распространяется только на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств, а хозрасчетные предприятия вопрос относительно командировок должны урегулировать самостоятельно.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР «Об оплате труда», формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат предприятия устанавливают самостоятельно в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным, отраслевыми (межотраслевыми) и территориальными соглашениями.

В случае, когда коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель обязан согласовать эти вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), представляющим интересы большинства работников, а в случае его отсутствия — с другим уполномоченным на представительство органом.