Как устанавливается размер компенсаций выплат за период пребывания в командировке

Министерство экономики Украины разъяснило размер компенсаций выплат за период нахождения в командировке, пишет sud.ua.
Вопросы, связанные со служебными командировками, урегулированы статьей 121 Кодекса законов о труде Украины.
Работникам, которые направляются в командировку, выплачиваются: суточные за время пребывания в командировке, стоимость проезда к месту назначения и обратно и расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством.
Согласно подпункту 170.9.1 Налогового кодекса Украины, суммы и состав расходов на командировку государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся за счет бюджетных средств, определяются Кабинетом Министров Украины.
На выполнение этой нормы Кабинетом Министров Украины принято постановление от 2 февраля 2011 года № 98 «О суммах и составе расходов на командировку государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств» (далее — Постановление № 98). Приложением 1 к Постановлению № 98 суточные для командировок в пределах Украины установлены в размере 300 гривен.
Действие Постановления № 98 распространяется только на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств, а хозрасчетные предприятия вопрос относительно командировок должны урегулировать самостоятельно.
В соответствии со статьей 15 Закона Украины от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР «Об оплате труда», формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат предприятия устанавливают самостоятельно в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным, отраслевыми (межотраслевыми) и территориальными соглашениями.
В случае, когда коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель обязан согласовать эти вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), представляющим интересы большинства работников, а в случае его отсутствия — с другим уполномоченным на представительство органом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутатам установили размеры должностных окладовВчера, 15:15 - 1468 10
Украина может снизить НДС на отдельные продукты питания4 ч. назад - 538 6
Как изменились бюджеты городов-миллионников за последние 7 лет (инфографика)7 ч. назад - 660 6
Льготы и субсидии будут назначать по новым правилам6 ч. назад - 2366 5
Как получить COVID-сертификат о выздоровлении дистанционноВчера, 16:30 - 499 4
Объемы дохода плательщиков единого налога в 2022 годуВчера, 17:08 - 2751 1
Льготы и субсидии будут назначать по новым правилам6 ч. назад - 2366 5
Наследование права на вкладВчера, 19:04 - 2044
Сколько людей пользуются спутниковым интернетом Starlink: Маск назвал впечатляющую цифру17 ч. назад - 1088
Стало известно, когда украинцы получат первые ипотечные кредиты под 5%6 ч. назад - 1006 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 998
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3644 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1752
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4024 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1847 2