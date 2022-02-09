0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 109 0

Что делать ФЛП без кассового аппарата: как проводите расчеты, если РРО сломался

Что делать ФЛП без кассового аппарата: как проводите расчеты, если РРО сломался

Если во время расчетов произошло отключение электроэнергии или кассовый аппарат (регистратор) вышел из строя, физлицам-предпринимателям (ФЛП), в большинстве случаев необходимо будет отразить расчетные данные в книге учета расчетных операций (КУРО). А потом – после устранения сбоя/технических проблем – провести нужные суммы через регистратор.

Такое объяснение дали в Государственной налоговой службе (ГНС).

Там отметили: если же ФЛП не позаботились заранее о документах, приостанавливающих расчетные операции на время выхода из строя регистратора или отключения электроэнергии, то им необходимо зарегистрировать книги учета расчетных операций и заносить туда данные в случае нештатных ситуаций.

Читайте также: В феврале закрылось рекордное количество ФЛП

Впрочем, есть и исключение, которое позволяет не регистрировать книгу учета. Сделать это можно в случае, если в распорядительных документах ФЛП предусмотрена приостановка расчетов в случае поломки регистратора или отключения электроэнергии.

Установка РРО для ФЛП вывела из тени 85% торговли

Установка ФЛП регистраторов расчетных операций (РРО) помогло вывести из тени 85% торговли. Кроме того, оно заметно повлияло на уменьшение уровня теневой экономики.

“Мы этим решением прикрываем огромное количество дыр – системное уклонение от НДС, уменьшение контрабанды, легализуем торговлю. Это большая хорошая реформа, которая давным-давно должна была состояться, если бы не преступники в политике и популисты, которые зарабатывают на этом деньги”, – рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев в интервью НВ.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.