Что делать ФЛП без кассового аппарата: как проводите расчеты, если РРО сломался

Если во время расчетов произошло отключение электроэнергии или кассовый аппарат (регистратор) вышел из строя, физлицам-предпринимателям (ФЛП), в большинстве случаев необходимо будет отразить расчетные данные в книге учета расчетных операций (КУРО). А потом – после устранения сбоя/технических проблем – провести нужные суммы через регистратор.
Такое объяснение дали в Государственной налоговой службе (ГНС).
Там отметили: если же ФЛП не позаботились заранее о документах, приостанавливающих расчетные операции на время выхода из строя регистратора или отключения электроэнергии, то им необходимо зарегистрировать книги учета расчетных операций и заносить туда данные в случае нештатных ситуаций.
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Впрочем, есть и исключение, которое позволяет не регистрировать книгу учета. Сделать это можно в случае, если в распорядительных документах ФЛП предусмотрена приостановка расчетов в случае поломки регистратора или отключения электроэнергии.
Установка РРО для ФЛП вывела из тени 85% торговли
Установка ФЛП регистраторов расчетных операций (РРО) помогло вывести из тени 85% торговли. Кроме того, оно заметно повлияло на уменьшение уровня теневой экономики.
“Мы этим решением прикрываем огромное количество дыр – системное уклонение от НДС, уменьшение контрабанды, легализуем торговлю. Это большая хорошая реформа, которая давным-давно должна была состояться, если бы не преступники в политике и популисты, которые зарабатывают на этом деньги”, – рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев в интервью НВ.
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