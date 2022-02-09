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Сколько украинцам будет стоить содержание органов власти в 2022 году (инфографика)

Сколько украинцам будет стоить содержание органов власти в 2022 году (инфографика)

По сравнению с прошлым годом выросли бюджетные расходы практически на все органы власти. «Слово и дело» проанализировало, сколько на содержание парламента, ОПУ и Кабмина в 2022 году предусмотрели средства в государственном бюджете, и сколько это будет стоить налогоплательщикам.

Дороже всего украинским налогоплательщикам в 2022 году будет стоить содержание Верховной Рады – около 190 гривен.

Дороже всего украинцам стоит содержание парламента. В госбюджете-2022 на Верховную Раду предусмотрели 3 млрд грн. Получается, что за год каждый работающий украинец отдаст 190,5 гривен – на 6,7% больше, чем в прошлом году.

На Секретариат Кабинета Министров предусмотрели 1,3 млрд грн расходов из бюджета. Одному украинцу это будет стоить 85,2 грн в год – на 18,7% больше, чем в 2021-м.

Дешевле всего гражданам обходится содержание Офиса президента. На ОПУ в госбюджет заложено 1,1 млрд грн, получается по 69,2 грн на каждого украинца – даже меньше, чем в 2021 году (на 13,9%).

По материалам Слово и Дело
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