ФССУ выплачивает более 400 грн за каждый день больничного

Размер пособия от Фонда социального страхования Украины (ВСУ) по больничным листам в январе увеличился до 401 грн за каждый день. Для сравнения, выплата за аналогичный период прошлого года была на 28,2 грн меньше и составила 372,8 грн.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Размер пособия зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа:

от 50% средней зарплаты (стаж до 3 лет) и до 100% (стаж – более 8 лет);

в случае самоизоляции – 50% дохода независимо от продолжительности стажа (однако в размере 100% дохода для медицинских работников).

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В разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 336,4 грн на Волыни и до 473,5 грн в Киеве.