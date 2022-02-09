ФССУ выплачивает более 400 грн за каждый день больничного

Размер пособия от Фонда социального страхования Украины (ВСУ) по больничным листам в январе увеличился до 401 грн за каждый день. Для сравнения, выплата за аналогичный период прошлого года была на 28,2 грн меньше и составила 372,8 грн.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Размер пособия зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа:
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В разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 336,4 грн на Волыни и до 473,5 грн в Киеве.
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