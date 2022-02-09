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В США расследуют внезапное торможение авто Tesla: проблема может коснуться 416 тысяч машин

В США расследуют внезапное торможение авто Tesla: проблема может коснуться 416 тысяч машин

В США Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировало расследование безопасности Tesla после получения жалоб 354 водителей на самопроизвольное торможение электромобиля, когда автопилот ведет машину на высокой скорости.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Число машин, которые может затрагивать проблема, оценивается в 416 тысяч. Водители жалуются, что тормоза неожиданно срабатывают даже при нормальном движении и отсутствии препятствий.

Эта проблема касается автомобилей 2021-2022 годов выпуска. Водители описывали ситуации как “фантомное торможение”, которое происходит случайным образом и иногда по несколько раз за поездку. Эти модели оснащены автопилотом.

Управление по расследованию дефектов NHTSA в четверг опубликовало “резюме ODI”, где говорится, что агентство изучает системы, которые установлены в автомобилях Tesla Model 3 и Model Y 2021 и 2022 годов выпуска.

Число машин, которых может касаться эта проблема, NHTSA оценивает в 416 тысяч. В ходе предварительного расследования будут изучены масштаб и серьезность сбоя, а также его возможное влияние на безопасность движения. Пока нет информации об авариях и травмах из-за ошибки торможения.

Напомним, Tesla Inc. отзывает в США более 817 тысяч автомобилей из-за того, что звуковой сигнал может не сработать, если водитель не пристегнул ремень безопасности, когда машина заводится.

А до этого компании пришлось отозвать почти 54 тысячи автомобилей, которые оснащены программным обеспечением Full Self-Driving (Beta) для автономного вождения. NHTSA заявило, что функция, также известная как бета-версия FSD, может позволить транспортным средствам проезжать перекресток без остановки, несмотря на соответствующий знак.

По материалам Дело
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