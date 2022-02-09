Появилась первая область «красной» зоны, которая готовится на выход

В Украине могут отменить локдаун в Ровенской области. Этот регион может выйти из «красной» зоны.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене „красного“ уровня эпидопасности в регионе. Это первая область, которая находится в „красном“ уровне эпидопасности, стабилизировала ситуацию», — сообщил он.

Также анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская области могут достичь показателей, которые позволят отменить «красный» уровень.