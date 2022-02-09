В Украине начнут действовать европейские габаритно-весовые нормы

В рамках процесса либерализации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Украине вводят европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям.
Соответствующее постановление принял Кабинет министров, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Документ уточняет максимально допустимые нагрузки на ось в зависимости от количества осей и межосевого расстояния.
В частности, максимальный фактический вес для двухосевого грузового автомобиля составляет 18 тонн, четырехосного — 32 тонны.
Инфографика: Мининфраструктуры
Кроме того, установлен максимальный фактический вес для тягачей с полуприцепами. Для двухосевого грузового автомобиля с 2-осным прицепом — 36 тонн, для трехосного тягача с 2- или 3-осным полуприцепом — 40 тонн, для контейнеровоза — 44 тонны.
Инфографика: Мининфраструктуры
Переход на европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям — это следующий шаг в рамках реформы системы габаритно-весового контроля.
С 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу законы, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля. В частности, эти изменения предполагают:
Уточняем, в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении WiM «Укравтодор» запустил в тестовом режиме первые две площадки еще в 2019 году.
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