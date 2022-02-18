Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условие — Finance.ua
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Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условие

18.02.2022, 18:33Финтех и Карты
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Курс биткоина после обновления полугодовых минимумов вернулся к росту. В определенный момент цена самой дорогой криптовалюты поднималась до $ 45 тысяч, но так и не смогла закрепиться на этой отметке.
Эксперты отмечают, что сегодня для роста нужен толчок, который приведет к новым историческим максимумам цены биткоина. Своим прогнозом поделился управляющий партнер инвестиционно-исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Том Ли.
Сейчас все упирается в поколение бэби-бумеров [тех, кто родился с 1946 по 1964 год — ред], которые убеждены, что биткоин все еще является своего рода пустышкой. Эксперт отмечает, что 76% всех богатств в Америке контролируются людьми 65+, а это почти $ 100 триллионов, которые «вяло лежат в банках» и практически не приносят прибыли.
Том Ли уверен, что если бэби-бумеры начнут массово закупаться биткоином, то его цена устремиться к $ 200 тысяч и больше. Поскольку именно в 2022 году ожидается принятие криптовалют в масштабах стран: как только миллиардеры увидят, что правительство и банки относятся к цифровым активам серьезно, то может начаться бум инвестиций.
По материалам: УНІАН
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