Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условие — Finance.ua

Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условие

Курс биткоина после обновления полугодовых минимумов вернулся к росту. В определенный момент цена самой дорогой криптовалюты поднималась до $ 45 тысяч, но так и не смогла закрепиться на этой отметке.

Эксперты отмечают, что сегодня для роста нужен толчок, который приведет к новым историческим максимумам цены биткоина. Своим прогнозом поделился управляющий партнер инвестиционно-исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Том Ли.

Сейчас все упирается в поколение бэби-бумеров [тех, кто родился с 1946 по 1964 год — ред], которые убеждены, что биткоин все еще является своего рода пустышкой. Эксперт отмечает, что 76% всех богатств в Америке контролируются людьми 65+, а это почти $ 100 триллионов, которые «вяло лежат в банках» и практически не приносят прибыли.

Том Ли уверен, что если бэби-бумеры начнут массово закупаться биткоином, то его цена устремиться к $ 200 тысяч и больше. Поскольку именно в 2022 году ожидается принятие криптовалют в масштабах стран: как только миллиардеры увидят, что правительство и банки относятся к цифровым активам серьезно, то может начаться бум инвестиций.

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