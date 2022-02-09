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ТОП-10 популярных авто с «автоматом» по цене $8-10 тыс.

ТОП-10 популярных авто с «автоматом» по цене $8-10 тыс.

Довольно часто происходит так, что ценность автоматической коробки передач водители начинают понимать только после того, как пересели за руль машины с АКП.

Finance.ua узнал у auto. rio, какие авто с автоматической коробкой передач самые популярные в Украине.

Также есть немало стереотипов о «ломкости» АКП, дороговизне их обслуживания, и о необходимости «чувствовать автомобиль по-настоящему». Однако все эти мифы развеиваются после того, как отпадает потребность регулярно дергать рычаг КПП, давить педаль сцепления и нервничать во время трогания на подъемах. Конечно, если у автомобиля пробег «космический».

Самые популярные в 2021 году легковушки, где количество предложений по АКП не меньше 50%. Всего сюда попало десять вариантов, со средними ценами для указанных условий от $ 8200 до $ 10 000.

  • Chevrolet Cruze. Куплено — 2400 шт. Версий с АКП (в предложениях на AUTO. RIA) — 50%. Средняя цена (для авто 2009−2014 г. в.) — $ 8200
  • Mazda. 3 Куплено — 2600 шт. Версий с АКП — 60%. Средняя цена — $ 8500.
  • Ford C-Max. Куплено — 1900 шт. Версий с АКП — 50%. Средняя цена — $ 8700.
  • Nissan Leaf. Куплено — 2600 шт. Версий с АКП — 100%. Средняя цена — $ 9000.
  • Hyundai Elantra. Куплено — 2800 шт. Версий с АКП — 60%.Средняя цена — $ 9300.
  • Volkswagen Jetta. Куплено — 7800 шт. Версий с АКП — 80%. Средняя цена — $ 9700.
  • Volkswagen Touran. Куплено — 3500 шт. Версий с АКП — 50%. Средняя цена — $ 9800.
  • Mercedes-Benz B-Class. Куплено — 1600 шт. Версий с АКП — 80%. Средняя цена — $ 9900.
  • Нyundai Sonata. Куплено — 8100 шт. Версий с АКП — 90%. Средняя цена — $ 10 000.
  • Mazda 6. Куплено — 2900 шт. Версий с АКП — 50%. Средняя цена — $ 10 000.

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По материалам Finance.UA
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