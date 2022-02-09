ТОП-10 популярных авто с «автоматом» по цене $8-10 тыс.

Довольно часто происходит так, что ценность автоматической коробки передач водители начинают понимать только после того, как пересели за руль машины с АКП.
Finance.ua узнал у auto. rio, какие авто с автоматической коробкой передач самые популярные в Украине.
Также есть немало стереотипов о «ломкости» АКП, дороговизне их обслуживания, и о необходимости «чувствовать автомобиль по-настоящему». Однако все эти мифы развеиваются после того, как отпадает потребность регулярно дергать рычаг КПП, давить педаль сцепления и нервничать во время трогания на подъемах. Конечно, если у автомобиля пробег «космический».
Самые популярные в 2021 году легковушки, где количество предложений по АКП не меньше 50%. Всего сюда попало десять вариантов, со средними ценами для указанных условий от $ 8200 до $ 10 000.
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