Суд окончательно узаконил вывод с рынка банка «Капитал»

19 января Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по жалобе акционеров ПАО «АКБ «Капитал».
Таким образом, суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о правомерности решений Национального банка Украины (НБУ) об отнесении ПАО «АКБ «Капитал» к категории неплатежеспособных и его ликвидации.
Как сообщает пресс-служба регулятора, решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
По информации НБУ, истцами по этому делу были владельцы существенного участия в ПАО «АКБ «Капитал» — ООО «Промгаз Украины» (15% акций) и Руслан Щербань (34% акций).
Начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук отметил, что Верховный Суд в ходе рассмотрения дела решил, что для открытия кассационной жалобы нет оснований, и отказал в открытии кассационного производства.
«Таким образом, постановление Шестого апелляционного административного суда от 29 ноября 2021 года и решение Окружного административного суда города Киева от 27 июля 2021 года по делу № 826/15 723/17, которыми подтверждена правомерность решений НБУ об отнесении ПАО «АКБ «Капитал» к категории неплатежеспособных и его ликвидации, остаются в силе», — заявил Григорчук.
Ранее сообщалось, что 12 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил контроль над ОАО «АКБ «Капитал».
Напомним, банк «Капитал» создан в 1991 году. В августе 2014 года Михаил Эпель, владевший 18,4209% акций банка, вышел из числа его акционеров, тогда как Руслан Щербань увеличил участие до 20,4142% с 18,2759%, ООО «Промгаз Украины» сохранило участие в уставном капитале на уровне 15,4592%, ООО «Техногранд плюс» — 24,7324%.
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