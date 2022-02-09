Fiat представил недорогие гибриды с расходом 4,5 л на 100 км

Линейку Fiat пополнили сразу две новые гибридные модели. Бензиново-электрические версии получили кроссовер Fiat 500X и модель С-класса Fiat Tipo.

Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Новые Fiat Tipo Hybrid и Fiat 500X Hybrid оснащены 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой, которая развивает 130 л. с. и обладает крутящим моментом 240 Н∙м. Еще 20 к. с. и 55 Н∙м при разгоне добавляет небольшой 48-вольтовый электромотор. Такую же силовую установку недавно получили и кроссоверы Jeep.

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до сотни занимает 9,3 с в Tipo и 9,4 с в 500X. Силовая установка в обеих моделях расходует в среднем всего 4,5 л/100 км и содержит на 11% меньше СО2 в выхлопе, чем 1,3-литровая бензиновая турбочетверка.



Фото: Stellantis /Fiat Tipo Hybrid

Визуально и в салоне гибриды Fiat ничем не отличаются от бензиновых собратьев. А вот комплектация расширена и теперь включает бесключевой доступ, подогрев сидений и контроль «слепых» зон.

Обе модели поступят в продажу в Европе с апреля по цене примерно от 25 тыс. евро. Пока презентовали гибридный внедорожный универсал Fiat Tipo Cross SW, но вскоре такую силовую установку должны получить и хэтчбек, и седан Tipo.



Фото: Stellantis /Fiat 500X Hybrid