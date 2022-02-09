Какие украинские банки были самыми эффективными в 2021 году

Самыми эффективными банками Украины по итогам 2021 года были Ситибанк, Идея банк, Укрэксимбанк, ОТП Банк и банк Альянс.
Об этом говорится в аналитической записке ассоциированного эксперта CASE Украина Евгения Дубогрыза.
Операционная эффективность банков измеряется показателем Cost-to-Income ratio (CIR, отношение операционных расходов к операционным доходам). Он демонстрирует, сколько средств должен потратить банк, чтобы заработать одну гривну. Чем меньше значение показателя, тем выше операционная эффективность.
Десятка самых эффективных банков выглядит так:
1. Ситибанк — 14%;
2. Идея банк — 32%;
3. Укрэксимбанк — 37%;
4. ОТП Банк — 37%;
5. Банк Альянс — 38%;
6. ПриватБанк — 38%;
7. Прокредит Банк — 45%;
8. Укргазбанк — 46%;
9. Банк Авангард — 48%;
10. А-Банк — 49%.
Отмечается, что Ситибанк является самым эффективным банком из-за доступа к дешевому фондированию, в основном от зарубежных корпораций, которые являются клиентами материнского банка. За счет дешевого фондирования банк зарабатывает на операциях с ценными бумагами, преимущественно, ОВГЗ.
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Идея Банк работает в сегменте высокодоходного розничного кредитования и имеет высокое значение доходности процентных активов среди украинских банков (47% в 2021 году), а также в течение года снизил стоимость процентных обязательств с 13,2% до 8,8%.
Государственный Укрэксимбанк в течение года удешевил фондирование, прежде всего, от международных кредитов и получил дополнительные доходы от кредитования государственных проектов (облигации Укравтодора за счет рефинансирования НБУ).
CIR всей банковской системы в 2021 году составил 54,8%, значительно улучшившись по сравнению с 2020 годом. Это существенно выше показателя крупнейших и самых значимых банков Евросоюза — 63,6% в 3 квартале 2021 года.
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