Раздел Укрнафты. Акционеры компании не приняли решения о распределении активов и спорном газе

Собрание акционеров Укрнафты не приняло никаких решений по вопросам распределения активов и спорного газа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участника собрания.

По словам собеседника агентства, из важных пунктов повестки дня акционеры только приняли решение обновить наблюдательный совет.

Отмечается, что повестка дня собрания Укрнафты на 17 февраля допускала начало процесса распределения активов с НАК Нафтогаз Украины.

В частности, часть активов Укрнафты планируется передать в уставный капитал созданного им ООО Нефть-Актив с последующим выкупом Littop Enterprises Limited 34%-ной доли в ООО, Bridgemont Ventures Limited — 34%, Bordo Management Limited — 32%, а также выкупом Укрнафтой всех своих акций у вышеупомянутых трех кипрских компаний.

Также акционерам Укрнафты предлагалось урегулировать спор с Нафтогазом относительно добытого компанией в 2007-2013 годах, заключив мировое соглашение.

По предложению Нафтогаза акционерам компании также предлагали переизбрать наблюдательный совет и внести изменения в Устав предприятия. Миноритарные акционеры перед собранием внесли новые кандидатуры для голосования.

Ранее в интервью НВ.Бизнес олигарх Игорь Коломойский заявлял, что процесс разделения Укрнафты между Нафтогазом и миноритариями поставлен на паузу.