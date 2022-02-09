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Украина ухудшила показатели экономических свобод

Украина ухудшила показатели экономических свобод

По итогам 2021 года Украина ухудшила позиции в рейтинге экономических свобод и опустилась на 130 место среди 177 стран в рейтинге экономических свобод.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Economic Freedom Index 2022 (индекс экономической свободы) по версии Heritage Foundation.

Что это значит? Общий показатель Украины за 2021 год составляет 54,1 балла из возможных 100 и на 2,1 пункта меньше показателя 2020 года.

Соответственно, Украина опустилась на 3 позиции (со 127 места) в рейтинге и занимает 44 место среди 45 стран региона Европы, а ее общий балл ниже среднего показателя в регионе и мире.

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Однако Heritage Foundation отмечает, что благодаря росту свободы труда и финансовой свободы Украина с 2017 года зафиксировала исключительный общий прирост экономической свободы на 6 баллов, но все еще находится в среднем рейтинге «преимущественно несвободных» стран.

Финансовое здоровье считается в определенной степени положительным, но свобода инвестиций, финансовая свобода и верховенство права имеют недостатки.

Лидеры в рейтинге. Первое место в рейтинге экономических свобод занял Сингапур, второе — Швейцария, третье — Ирландия. В 5 лучших также вошли Новая Зеландия и Люксембург. Последние места в рейтинге занимают Куба, Венесуэла и Северная Корея.

По материалам Novyny Live
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