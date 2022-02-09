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Эксперт по запахам: Nissan взяла на работу человека, который будет нюхать салон авто

Эксперт по запахам: Nissan взяла на работу человека, который будет нюхать салон авто

Японская автомобильная компания наняла в свой технический центр, который находится в Ацуги (Япония), мужчину на необычную должность. Рюноске Ино будет отвечать за то, каким будет запах в салоне новых моделей марки. За это его называют «нос Nissan».

В компании считают, что запах салона является важным критерием выбора и приобретения автомобиля, именно поэтому значительное внимание уделяется этому.

Цель эксперта по запахам – позаботиться, чтобы водителям и пассажирам было комфортно в салоне. Задача – обнюхивать все детали салона и определить, насколько приятным является их запах.

Обнюхивает мужчина, в частности, руль, сиденье, переднюю панель, дверные карты, солнцезащитные козырьки, коврики. Делает Рюноске Ино это в закрытой лаборатории со специальным микроклиматом.

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Особенность такой работы – скорость, поскольку обоняние человека быстро привыкает к запахам. Чтобы обонятельные рецепторы отдохнули, мужчина пользуется советом известного бариста и дегустатора кофе – при переходе от одной детали салона к другой он нюхает свою руку у локтя.

Рюноске Ино является главным мастером запахов, но не единственными, эксперты по запахам есть также в европейском и североамериканском подразделениях компании.

Такой интересной должности и ее особенностям посвятили видеоролик и разместили на официальном YouTube-канале компании.

По материалам Фокус
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