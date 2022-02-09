Представлена модульная капсула Polestar Duo, которая может стать мобильным жильем (фото)

Шведско-китайский бренд Polestar проводит ежегодный конкурс дизайна, который имеет целью поддержку передовых идей в работах независимых художников, и концепт Duo Марсело Агияра дошел до финала 2021 года.
С футуристическим, модульным и экологически чистым дизайном Polestar Duo может быть чем угодно: летающим спасателем, мобильным домом без электросети, плавающей структурой для временного проживания и тому подобное.
Конкурс Polestar Design Contest – это ежегодное событие, которое имеет целью помочь талантливым дизайнерам воплотить свои новаторские идеи. Речь идет о поощрении ярких, творческих умов к формированию более устойчивого, электрического будущего. И концепция Polestar Duo Марсело Агияра вполне вписывается, поэтому она дошла до финала в конкурсе 2021 года. Это также не первое его творение с логотипом и философией Polestar, поскольку портфолио дизайнера содержит концепцию летающего фургона под названием Air.V.
Новый концепт Duo представляет собой сочетание технологии автономного дрона и мобильной гибридной капсулы. Он может иметь различное применение, от службы спасения до лодки или автономного жилья, или сборного модульного жилья.
Марсело Агиар задумал Polestar Duo как структуру из легких материалов, с широким использованием вторичных переработанных продуктов. Транспортное средство состоит из двух основных компонентов: модульной капсулы и складного квадрокоптера.
Для полета капсула Polestar Duo разворачивает свои крылья, при этом VTOL (вертикальный взлет и посадка) является его основной формой движения. В зависимости от погоды и условий ветра крылья могут возвращаться в оптимальное положение.
Капсула прикрепляется к основанию дрона для переноски. Дрон также может использовать свои высокопрочные тросы для развертывания капсулы, сохраняя безопасное расстояние, если ему приходится работать в труднодоступной местности.
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