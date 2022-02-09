Porsche представила новую версию Macan под буквой T (фото)

Самой популярной моделью Porsche является не один из классических двухдверных спорткаров, как 911 или 718 — бестселлером марки является компактный кроссовер Macan. Производитель решил еще больше оживить его продажи, добавив новую версию к линейке модели.

Porsche Macan T — это «первый четырехдверный спортивный автомобиль, который будет иметь специальное обозначение», сообщает автопроизводитель. Porsche также отмечает, что индекс T, который означает Touring, ранее был предназначен исключительно для моделей 911 и 718, но кроссовер «остается верным духу Porsche 911 T 1968 года».

Macan T оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 261 л. с. и крутящим моментом 400 Нм. Агрегат работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды и развивать максимальную скорость 232 км/час.

Пакет дополнительного оснащения Sport Chrono включен в стандартную комплектацию версии Macan T. Он включает стальную подвеску с системой Porsche Active Suspension Management (PASM). Также Т-версия на 15 мм ближе к земле и имеет более жесткие передние стабилизаторы. Шасси настроено для улучшения управляемости. Опционно доступенй пакет оснащения с адаптивной пневмоподвеской, которая уменьшает клиренс еще на 10 мм.

Версия Porsche Macan T также имеет внешние и внутренние особенности дизайна, как колесные диски, недоступные для других исполнений, и мелкий декор. Porsche уже принимает заказы на новый Macan T, который в прайсах занимает место между Macan и Macan S. Начало поставки назначено на апрель.