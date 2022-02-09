Руководство Киевводоканала подозревают в крупных хищениях

Двум топ-чиновникам ЧАО Киевводоканал и руководителю предприятия-поставщика сообщили о подозрении в хищении средств на закупки оборудования.
Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила прокуратура Киева.
По данным следствия, в 2019—2020 годах Киевводоканал и коммерческая структура подписали ряд договоров о закупке оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.
«При этом указанное подрядное предприятие в бухгалтерской и налоговой отчетности отразило финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности и в которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему», — говорится в сообщении.
Зато при осмотре помещений Киевводоканала глубинные насосы, которые должны были установить, отсутствовали, как и документация к ним.
По данным прокуратуры, убытки, которые были нанесены ПАО Киевводоканал, составляют более 1,3 млн грн.
По результатам расследования, 17 февраля заместителю генерального директора — директору Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ЧАО «Киевводоканал» и директору Технического департамента, а также директору коммерческой структуры сообщено о подозрении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер ограничения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1859 16
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса7 ч. назад - 2874 8
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам8 ч. назад - 1118 7
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 2175 6
69% украинцев недовольны своими зарплатами (инфографика)3 ч. назад - 704 3
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса7 ч. назад - 2874 8
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 2175 6
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1859 16
Эксперты KSE спрогнозировали сценарии развития украинской экономики и курс гривныВчера, 21:00 - 1253
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам8 ч. назад - 1118 7
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 903
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3506 7
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1711
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3915
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1812 2