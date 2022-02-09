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Руководство Киевводоканала подозревают в крупных хищениях

Руководство Киевводоканала подозревают в крупных хищениях

Двум топ-чиновникам ЧАО Киевводоканал и руководителю предприятия-поставщика сообщили о подозрении в хищении средств на закупки оборудования.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила прокуратура Киева.

По данным следствия, в 2019—2020 годах Киевводоканал и коммерческая структура подписали ряд договоров о закупке оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

«При этом указанное подрядное предприятие в бухгалтерской и налоговой отчетности отразило финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности и в которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему», — говорится в сообщении.

Зато при осмотре помещений Киевводоканала глубинные насосы, которые должны были установить, отсутствовали, как и документация к ним.

По данным прокуратуры, убытки, которые были нанесены ПАО Киевводоканал, составляют более 1,3 млн грн.

По результатам расследования, 17 февраля заместителю генерального директора — директору Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ЧАО «Киевводоканал» и директору Технического департамента, а также директору коммерческой структуры сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер ограничения.

По материалам Корреспондент.net
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