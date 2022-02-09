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25 млрд долларов на кражах: эксперты подсчитали криптомиллионеров-мошенников

25 млрд долларов на кражах: эксперты подсчитали криптомиллионеров-мошенников

Значительная часть крупнейших участников рынка криптовалют связана с мошенничеством. Такие «криптокиты» держат на своих счетах совокупно свыше $ 25 млрд.

Об этом говорится в исследовании Crypto Crime Report 2022 криптоаналитической платформы Chainalysis.

Эксперты обнаружили, что более 10% средств на 4068 кошельках-миллионниках (4% от общего количества «китов») были получены с адресов, причастных к различным мошенническим действиям и использованию вредоносных программ:

  • 10−25% дохода из нечестных источников получили 1374 криптомиллионера;
  • 25−90% незаконных средств у других 1333 «китов»;
  • еще у 1361 доля средств, полученных с «черных» счетов, достигает 90−100%.

В тройку источников незаконных средств входят рынки «даркнета», мошенничество и кражи. В 2021 году на адреса, связанные с преступной деятельностью, поступило более $ 14 млрд, то есть на 180% больше, чем годом ранее ($ 7,8 млрд).

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В прошлом году преступники добыли такую сумму лишь благодаря мошенничеству. Ключевым источником нечестных доходов аналитики называют махинации с децентрализованными финансами (DeFi) — это принесло злоумышленникам $ 2,8 млрд.

Криптовалютных краж в 2021-м также стало существенно больше — на 516%. Таким образом, ворам удалось заполучить активов на $ 3,2 млрд.

Но не обошлось и без положительных новостей. Притом, что совокупный объем криптовалютных транзакций в 2021 году составил около $ 15,8 трлн, на связанные с преступностью адреса поступило только 0,15% от этой суммы (более чем вдвое меньше, чем годом ранее).

«Преступность становится все меньшей и меньшей частью криптовалютной экосистемы. Кроме того, развиваются способности правоохранительных органов бороться с криптовалютными преступлениями», — говорится в исследовании.

По материалам Обозреватель
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