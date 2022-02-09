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Первый мотоцикл легендарного тюнера Brabus распродали за 2 минуты

Легендарный немецкий тюнер, специализирующийся на автомобилях, в основном Mercedes-Benz, сообщил, что его первый проект с двухколесной техникой был раскуплен за две минуты.

Такой успех, несомненно, вдохновит Brabus на продолжение экспериментов с двухколесной техникой, однако они уже не будут первыми, а следовательно, не такими ценными. Это определенным образом объясняет бешеный ажиотаж вокруг Brabus 1300 R — тюнингового KTM 1290 Super Duke R Evo.

14 февраля Brabus начал принимать заказы на лимитированную серию мотоциклов — первых в своей истории. Модель под названием 1300 R, которая является тюнингованной версией KTM 1290 Super Duke R Evo, выпустят в количестве 154 экземпляров. Мотоциклы были распроданы моментально. Приятное известие для тех, кто не успел оформить заказ: на сайте KTM можно занести свое имя в список ожидания, на случай, если кто-то из заказчиков откажется от покупки 1300 R. В то, что такое действительно может случиться, трудно поверить, ведь у Brabus без преувеличения миллионы поклонников по всему миру, а особенных мотоциклов крайне ограниченное количество.

Детально про сам мотоцикл Brabus 1300 R мы рассказывали ранее, но отметим, что он построен по всем канонам Brabus — имеет карбоновый «кузов», усиленный мотор и даже роскошные сиденья с подогревом. А оригинальная передняя фара KTM была заменена на круглую, напоминающую оптику G-Class, так что этот мотоцикл идеально подходит к тюнингованому «Гелику».

Свою первую работу с двухколесником Brabus выпустил в двух цветовых версиях: Signature Black и Magma Red, по 77 экземпляров каждой. Интересно, что стоимость мотоциклов до сих пор не обнародована.

По материалам Телеканал новин 24
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