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Один из крупнейших в мире голубых бриллиантов продадут на аукционе

Один из крупнейших в мире голубых бриллиантов продадут на аукционе

Аукционный дом Sotheby’s продаст самый большой в мире голубой бриллиант из всех, что когда-либо появлялись на аукционах. Вес драгоценного камня De Beers Cullinan Blue — 15,10 карата.

Об этом сообщает CNN.

В Геммологическом институте Америки (GIA) камешек оценили как «самый большой ярко-голубой бриллиант ступенчатой огранки без внутренних дефектов». Эксперты считают, что он может уйти с молотка за более 48 миллионов долларов (134 миллиона гривен).

В Sotheby’s бриллиант называют чрезвычайно редким, апеллируя тем, что на аукционах появлялись всего 5 голубых бриллиантов весом более 10 карат. Вместе с тем ни один из них не превышал 15 каратов, поэтому появление этой безупречной драгоценности является знаковым событием.

Бриллиант нашли на руднике Куллинан в Южной Африке в 2021 году. Он получил лучшие оценки соответствия стандартам, по которым оценивают цветные бриллианты.


Фото: Sotheby’s

Его квалифицировали как «ярко-голубой фантазийный», а это самая высокая из возможных оценка цвета, которую присвоили не более чем 1% голубых бриллиантов, с которыми имели дело в GIA. К тому же этот камень отнесли к типу IIb, то есть в нем есть бор, который придает голубовато-серый оттенок. К этой категории относятся менее 0,5% бриллиантов.

«Сотни миллионов лет в процессе создания, этот необычный голубой бриллиант, без сомнений, является одним из лучших творений природы. Теперь, воплощенный в жизнь рукой одного из самых искусных огранителей в мире, он представляет собой высочайший шедевр», — поделилась Патти Вонг, глава Sotheby’s Asia.

В Sotheby’s пояснили, что голубые бриллианты пользуются высоким спросом благодаря своей редкости и яркой окраске. De Beers Cullinan Blue продадут на аукционе в рамках отдельного мероприятия Недели роскоши в Гонконге в конце апреля.

По материалам Телеканал 24
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