Mercedes-Benz представила универсальное зарядное устройств для электрокаров

Настенное зарядное устройство имеет мощность 22 кВт, но в зависимости от нормативных требований мощность зарядки на некоторых рынках будет снижена до 11 кВт.
Компания Mercedes-Benz представила новое домашнее зарядное устройство для подключаемых гибридных автомобилей и полностью электрических моделей.
Новое настенное зарядное устройство позволяет запускать и останавливать процесс зарядки через приложение Mercedes me, а также отслеживать текущую ситуацию и историю зарядки с помощью программного обеспечения. Кроме того, устройство будет обновляться при помощи прошивок, которые будут добавлять новые функции.
Настенное зарядное устройство имеет мощность 22 кВт, но в зависимости от нормативных требований мощность зарядки на некоторых рынках будет снижена до 11 кВт. Устройство предназначено не только для автомобилей Mercedes-Benz — оно позволяет заряжать автомобили других брендов.
Зарядное устройство Mercedes-Benz будет запущено в Европе, Австралии, Таиланде, Новой Зеландии, Мексике и на других рынках. В Китае заявленная цена составляет 1125 долларов.
Интересно, что китайская компания Nio недавно выпустила аналогичные зарядные устройства на 7 и 11 кВт по цене 1180 и 1540 долларов соответственно.
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