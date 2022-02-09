Эксперты назвали самые надежные автомобили: рейтинг

J.D. Power осветили результаты своих традиционных исследований по надежности авто. На этот раз исследовали проблемы автомобилей 2019 года, уже успевших побывать в руках своих владельцев 3 года.

В ежегодном американском рейтинге надежности сменился лидер – впервые на вершине списка оказалась марка Kia. Более того – три места в первой четверке заняли бренды из Южной Кореи.

Как отмечается, рейтинг возглавили марка Kia (145 жалоб на сотню автомобилей), Buick (147) и Hyundai (148). Наименее надежными оказались бренды Volvo (256), Ram (266) и Land Rover (284).

Всего было исследовано 29 487 анкет. Владельцы авто, участвовавшие в опросе, оценивали 32 марки, прослужившие 3 года, по основным пяти группам:

обновление ПО,

внешний вид авто,

потеря потребительских качеств,

обслуживание и замена запчастей;

надежность.

Кроме того, эксперты J. D. Power проанализировали истории обращений владельцев машин в сервис и также составили рейтинг надежности моделей в зависимости от сегмента: