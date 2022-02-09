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Эксперты назвали самые надежные автомобили: рейтинг

Эксперты назвали самые надежные автомобили: рейтинг

J.D. Power осветили результаты своих традиционных исследований по надежности авто. На этот раз исследовали проблемы автомобилей 2019 года, уже успевших побывать в руках своих владельцев 3 года.

В ежегодном американском рейтинге надежности сменился лидер – впервые на вершине списка оказалась марка Kia. Более того – три места в первой четверке заняли бренды из Южной Кореи.

Как отмечается, рейтинг возглавили марка Kia (145 жалоб на сотню автомобилей), Buick (147) и Hyundai (148). Наименее надежными оказались бренды Volvo (256), Ram (266) и Land Rover (284).

Всего было исследовано 29 487 анкет. Владельцы авто, участвовавшие в опросе, оценивали 32 марки, прослужившие 3 года, по основным пяти группам:

  • обновление ПО,
  • внешний вид авто,
  • потеря потребительских качеств,
  • обслуживание и замена запчастей;
  • надежность.

Кроме того, эксперты J. D. Power проанализировали истории обращений владельцев машин в сервис и также составили рейтинг надежности моделей в зависимости от сегмента:

  • компактный автомобиль: Toyota Corolla;
  • компактный автомобиль премиум-класса: BMW 4-й серии;
  • компактный спортивный автомобиль: Mazda Miata;
  • большой автомобиль: Chevrolet Impala;
  • автомобиль среднего размера: Hyundai Sonata;
  • автомобиль среднего размера премиум-класса: Lincoln MKZ;
  • спортивный автомобиль среднего размера: Ford Mustang;
  • субкомпактный кроссовер: Buick Encore;
  • субкомпактный кроссовер премиум-класса Lexus UX;
  • компактный кроссовер: Buick Envision;
  • компактный кроссовер премиум-класса Lexus NX;
  • среднеразмерный кроссовер: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento;
  • среднеразмерный кроссовер премиум-класса Lexus RX и Porsche Cayenne;
  • полноразмерный кроссовер: Chevrolet Suburban;
  • среднеразмерный пикап: Nissan Frontier;
  • полноразмерный пикап Toyota Tundra;
  • большой тяжелый пикап: Chevrolet Silverado HD;
  • минивэн: Dodge Grand Caravan.
По материалам РБК-Украина
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