Эксперты назвали самые надежные автомобили: рейтинг

J.D. Power осветили результаты своих традиционных исследований по надежности авто. На этот раз исследовали проблемы автомобилей 2019 года, уже успевших побывать в руках своих владельцев 3 года.
В ежегодном американском рейтинге надежности сменился лидер – впервые на вершине списка оказалась марка Kia. Более того – три места в первой четверке заняли бренды из Южной Кореи.
Как отмечается, рейтинг возглавили марка Kia (145 жалоб на сотню автомобилей), Buick (147) и Hyundai (148). Наименее надежными оказались бренды Volvo (256), Ram (266) и Land Rover (284).
Всего было исследовано 29 487 анкет. Владельцы авто, участвовавшие в опросе, оценивали 32 марки, прослужившие 3 года, по основным пяти группам:
Кроме того, эксперты J. D. Power проанализировали истории обращений владельцев машин в сервис и также составили рейтинг надежности моделей в зависимости от сегмента:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентамВчера, 08:07 - 1609 17
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опросаВчера, 09:02 - 4289 11
Россия выпала из топ-3 крупнейших импортеров украинских товаровПозавчера, 06:12 - 1189 6
Депутатам установили размеры должностных окладовВчера, 15:15 - 687 5
Рада легализовала виртуальные активыВчера, 15:01 - 1517 4
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опросаВчера, 09:02 - 4289 11
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентамВчера, 08:07 - 1609 17
В Україну заходить великий IT-аутсорсер Sii Group, хочуть найняти 3000 співробітниківВчера, 14:32 - 1558
Рада легализовала виртуальные активыВчера, 15:01 - 1517 4
Межбанк: чего ждать от валюты в ближайшее времяВчера, 10:30 - 1318 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 932
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3552 10
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1720
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3942
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1823 2