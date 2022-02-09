Как получить COVID-сертификат о выздоровлении дистанционно

Для оформления сертификата о выздоровлении от COVID-19 не обязательно идти в медучреждение. Достаточно обратиться к врачу в телефонном режиме.
Об этом сообщается в Telegram-канале Helsi.
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«С врачом можно связаться дистанционно. Например, запланировать видеоприем через приложение Helsi или в телефонном режиме или в любом удобном для вас и врача мессенджере», — сказано в сообщении.
Как получить COVID-сертификат о выздоровлении:
Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагнозе COVID-19 можно просмотреть в приложении Helsi.
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