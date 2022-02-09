Как получить COVID-сертификат о выздоровлении дистанционно

Для оформления сертификата о выздоровлении от COVID-19 не обязательно идти в медучреждение. Достаточно обратиться к врачу в телефонном режиме.

Об этом сообщается в Telegram-канале Helsi.

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«С врачом можно связаться дистанционно. Например, запланировать видеоприем через приложение Helsi или в телефонном режиме или в любом удобном для вас и врача мессенджере», — сказано в сообщении.

Как получить COVID-сертификат о выздоровлении:

обратиться к врачу, который вам заполнит прием о болезни и добавит к вашему диагнозу ковид-анализы;

на 15-й день с момента, когда врач внес в систему диагноз COVID -19, у вас сформируется сертификат о выздоровлении в «Дія» с QR-кодом;

сертификат будет действителен 105 суток.

Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагнозе COVID-19 можно просмотреть в приложении Helsi.

Справка Finance.ua: