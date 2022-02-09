0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

Как получить COVID-сертификат о выздоровлении дистанционно

Как получить COVID-сертификат о выздоровлении дистанционно

Для оформления сертификата о выздоровлении от COVID-19 не обязательно идти в медучреждение. Достаточно обратиться к врачу в телефонном режиме.

Об этом сообщается в Telegram-канале Helsi.

Читайте также: Страны, которые признают украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации

«С врачом можно связаться дистанционно. Например, запланировать видеоприем через приложение Helsi или в телефонном режиме или в любом удобном для вас и врача мессенджере», — сказано в сообщении.

Как получить COVID-сертификат о выздоровлении:

  • обратиться к врачу, который вам заполнит прием о болезни и добавит к вашему диагнозу ковид-анализы;
  • на 15-й день с момента, когда врач внес в систему диагноз COVID-19, у вас сформируется сертификат о выздоровлении в «Дія» с QR-кодом;
  • сертификат будет действителен 105 суток.

Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагнозе COVID-19 можно просмотреть в приложении Helsi.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве цифровой трансформации Украины закончили доработку услуги по получению сертификатов бустерной прививки.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.