Сколько людей пользуются спутниковым интернетом Starlink: Маск назвал впечатляющую цифру

Еще в августе 2021 года SpaceX объявила, что число пользователей интернета Starlink достигает 100 000. За это время их количество существенно увеличилось и продолжает расти.

Если верить главе SpaceX Илону Маску, пока Starlink продала «250 тысяч терминалов» по всей планете. В то же время точно не понятно, относятся ли его слова к количеству клиентов сервиса или к количеству изготовленных на сегодня терминалов.

И все же можно предположить, что речь идет именно о количестве пользователей, ведь это более уместное основание для публикации такого твита.

Твит Маска появился через несколько дней после того, как геомагнитная буря вывела из строя 40 новых спутников Starlink. Сейчас на орбите Земли находится около двух тысяч спутников SpaceX, которые предоставляют доступ к интернету.

Немного о Starlink и как он работает. Starlink использует созвездия спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле. Хотя основная цель сервиса — принести быстрый интернет в труднодоступные районы, ныне любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может ее подключить.

Сначала интернет-сервис Starlink был запущен в США в октябре 2020 года и предлагал скорость подключения до 200 Мбит/сек.

Премиум-подписка на Starlink. Ранее в этом месяце SpaceX начала предлагать пользователям тариф Starlink Premium, в рамках которого предоставляется подключение к сети на скорости до 500 Мбит/сек. При этом ежемесячная плата составляет 500 долларов, а за терминал нужно выложить дополнительные 2500 долларов.

Расширение клиентской базы Starlink предполагает, что сервис может приносить SpaceX около 25 миллионов долларов в месяц. Однако это далеко не 50 миллиардов годового дохода, который, по прогнозам Маска, может генерировать Starlink, если она захватит хотя бы несколько процентов мирового телекоммуникационного рынка.