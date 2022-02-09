Количество перегруженных автомобилей на украинских дорогах уменьшилось в 30 раз

Количество перегруженных автомобилей в Украине уменьшилось в 30 раз после того, как начала полноценно работать система комплексов взвешивания в движении (Weight in motion, WiM).
Об этом рассказал заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко.
«С 1 октября прошлого года, когда начал действовать закон, который позволяет взвешивать автомобили в движении, мы наблюдаем резкое уменьшение количества перегруженных автомобилей. Их количество уменьшилось не вдвое-втрое, а сразу в 30 раз. Это произошло после того, как было установлено 100 автоматических комплексов, которые позволяют взвешивать грузовые автомобили в движении. В ближайшее время мы планируем дополнительно установить еще 50 таких комплексов», — сказал Ивко.
Чиновник рассказал о принципах, которыми руководствуется организация при выборе дороги, которую будут ремонтировать в первую очередь.
«В этом году мы планируем отремонтировать дороги к туристическим магнитам Черкащины — Букскому каньону, Чигирину и Холодному Яру. При выборе руководствуемся рекомендациями Государственного агентства регионального туризма. Также в наших планах — строительство на Черкасщине бетонной дороги от Звенигородки до Ватутино. Это своего рода эксперимент, который мы впервые применим на Черкасщине», — рассказал первый заместитель главы Укравтодора.
В планах Укравтодора отремонтировать в этом году 259 километров дорог в Черкасской области. В прошлом году было отремонтировано более 200 километров дорог.
Напомним, законы, которые вводят административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в частности в автоматическом режиме через платформу взвешивания-в- движении (систему WiM), вступили в силу с 1 октября 2021 года.
Первые комплексы WiM в Украине начали устанавливать в августе 2019 года
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