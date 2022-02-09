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Справка о несудимости: где и как получить документ онлайн или офлайн

Справка о несудимости: где и как получить документ онлайн или офлайн

Справку об отсутствии судимости можно получить онлайн, не тратя время на посещение банков и заполнение полей. Рассказываем, как это сделать.

Любое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, имеет право на получение сведений о себе из персонально-справочного учета.

Для чего нужна справка о несудимости? Справка об отсутствии судимости может потребоваться для:

  • оформления на работу;
  • постановки на воинский учет в военкомате;
  • оформления визы для выезда за границу;
  • для участия в тендере;
  • усыновления, установления опеки;
  • оформления гражданства;
  • оформления или восстановления документов и тому подобное.

Как получить справку о несудимости онлайн? Справку об отсутствии судимости можно получить онлайн, воспользовавшись услугами портала Дія. Для этого надо выполнить следующие шаги:

1. Перейти по ссылке и авторизоваться с помощью электронной подписи или Bank ID (справка через Bank ID предоставляется исключительно в бумажной форме).

2. Заполнить онлайн-форму для получения справки.

3. Во время заказа справки сохранить ее номер. По нему можно самостоятельно проверять статус готовности.

4. В поле Способ получения справки выбрать желаемый вид справки:

  • электронный вариант справки будет отправлен на электронный адрес;
  • бумажный вариант — справку можно будет забрать в любом сервисном центре МВД.

5. В течение 30 дней будет сформирована справка, которую можно использовать по необходимости.

Как получить справку о несудимости офлайн? Для получения справки офлайн необходимо:

1. Обратиться в сервисный центр МВД (главные и региональные сервисные центры МВД данную услугу не предоставляют).

2. Предъявить в сервисном центре документ, удостоверяющий личность, и его копию.

3. Заполнить запрос непосредственно в приемной сервисного центра (заказать справку можно независимо от места регистрации по графику работы сервисного центра).

4. В течение 30 календарных дней со дня запроса получить справку.

Лица, временно или постоянно находящиеся за границей, могут получить справку об отсутствии судимости в посольствах или консульских учреждениях Украины.

Отметим, сокращенная справка содержит сведения об отсутствии или наличии судимости. Полная справка предоставляет сведения о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии или наличии судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины.

Проверка на подлинность Для проверки легитимности справки о судимости нужно перейти по ссылке на официальную страницу МВД Украины, ввести номер справки и дату рождения и получить результат.

По материалам НВ
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