Названа средняя скорость мобильного интернета в разных странах

Аналитическая компания OpenSignal, специализирующаяся на мобильном рынке, опубликовала отчёт, посвящённый скорости интернет-соединения в сотовых сетях разных регионов. Кроме того, эксперты сравнили возможности мобильной связи до и после популяризации стандарта 5G.

Лидером рейтинга, составленного OpenSignal, стала Южная Корея. До запуска сетей 5G средняя скорость мобильного интернета составляла 52,4 Мбит/с, а на сегодняшний день это значение выросло до 129,7 Мбит/с. На втором и третьем местах — Норвегия и Нидерланды (78,1 и 76,5 Мбит/с), а замыкают топ-5 Канада и Швейцария с показателями в 64,1 и 62 Мбит/с соответственно.

Десятую строчку списка занимает Япония, двадцатую — Австрия, а США разместились на 30-й позиции со средней скоростью соединения в 37 Мбит/с против 21,3 Мбит/с в эпоху 4G.

Основным фактором ускорения мобильных сетей по сравнению с 2019-м аналитики называют активное развёртывание 5G-оборудования во всём мире. Несмотря на широкое использование ранних версий стандарта (в основном Release 15), средняя скорость передачи данных в сотовых сетях заметно выросла в большинстве регионов.



Инфографика: OpenSignal